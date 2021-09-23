«Детка, прощай»: в Башкирии в ДТП с фурой погибла 24-летняя медсестра

Фото: Альфия И., соцсети

Стали известны подробности жуткой аварии, произошедшей в ночь на 22 сентября в Учалинском районе Башкирии. Напомним, там на 137-м километре автодороги Белорецк-Учалы-Миасс «Лада Гранта» на полной скорости врезалась во встречную фуру под управлением 49-летнего жителя Челябинской области. За рулем «легковушки» находилась 24-летняя жительница Учалов и ее 23-летний знакомый – от полученных травм они оба скончались. Причины аварии сейчас устанавливают дорожные полицейские: по предварительной версии, девушка, которая всего пару месяцев назад получила водительские права, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.

Погибшей девушкой оказалась 24-летняя медсестра учалинской больницы Василя Хамзина. Коллеги погибшей до сих пор не могут поверить в происходящее – они отзываются о Василе как о добром, открытом, преданном своему делу человеке. Ее спутнику (ранее в СМИ писали, что ему 30 лет, на самом деле Рустаму Кутуеву только в октябре должно было исполниться 24 года – Ред.)

- Детка, прощай, - грустит коллега погибшей Альфия И.

- Жаль обоих до слез. Такие молодые, здоровые, красивые! Родителям терпения, - скорбит Луиза К.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким погибших молодых людей.