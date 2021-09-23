Башкирия второй день подряд регистрирует антирекорды по COVID-19: 344 заразились, 20 умерли

Число заболевших и умерших от COVID-19 продолжает стремительно расти Фото: Олег ЗОЛОТО

В Башкирии второй день подряд фиксируются антирекорды по приросту заболевших и умерших от коронавируса. Статистику на 23 сентября обновил региональный оперштаб.

За прошедшие сутки инфекцию выявили у 344 жителей (предыдущий максимум – 333 зараженных). Всего на территории республики зарегистрировано 64 196 случаев COVID-19.

Жертвами инфекции за день стали еще 20 пациентов (предыдущий максимум – 18 умерших). С начала пандемии от коронавируса скончались 1 477 человек.

Вылечились от инфекции 55 890 жителей Башкирии, 184 из них выздоровели за последние 24 часа.

Первым компонентом вакцины в республике привились 1,25 млн граждан, вторым – 1,15 млн.