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Происшествия23 сентября 2021 9:30

Минздрав рассказал о состоянии 9 медиков, пострадавших при ДТП в Башкирии

Большая часть специалистов была госпитализирована в Уфу
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

В министерстве здравоохранения Башкирии рассказали о состоянии медиков, попавших на машине «скорой» в ДТП с грузовиком. Напомним, авария случилась на трассе в Чишминском районе республики: санитарный автомобиль УАЗ столкнулся с КамАЗом.

По словам пресс-секретаря ведомства, Софьи Алешиной, трое работников получили легкие повреждения и были отпущены домой после осмотра. Остальные шесть медиков госпитализированы в уфимскую больницу №21 – у них диагностированы травмы средней тяжести.

Алешина уточнила, что перед ДТП медики ехали на работу в больницу. В машине «скорой», помимо водителя, сидели психиатр, терапевт, педиатр, соцработник и санитары.