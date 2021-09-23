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Политика23 сентября 2021 9:29

Ольга Панчихина назначена уполномоченным по правам ребенка в Башкирии

За ее кандидатуру проголосовали депутаты Госсобрания-Курултая
Павел КРАЙНОВПавел КРАЙНОВ
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Фото: соцсети

Фото: соцсети

Сегодня, 23 сентября, на очередном пленарном заседании Госсобрания-Курултая Башкирии депутаты избрали нового уполномоченного по правам ребенка в республике.

Занимавшая ранее этот пост Милана Скоробогатова была избрана депутатом башкирского парламента на дополнительных выборах, прошедших в минувшие выходные. Она сложила с себя полномочия, поскольку депутат не может совмещать работу в аппарате уполномоченного с работой в Госсобрании.

Новым уполномоченным по правам ребенка в Башкирии стала общественница Ольга Панчихина. За ее кандидатуру проголосовали 96 из 109 присутствующих депутатов Курултая, против – 10, воздержался – 1. Депутаты башкирского парламента пожелали ей удачи и выдержки на новом посту.

Публично поддержала кандидатуру Панчихиной и ее предшественница, Милана Скоробогатова.