600 тысяч гектаров сельхозземель пострадало во время засухи в Башкирии

Засуха ударила по сельскому хозяйству Башкирии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии на фоне аномально жаркой погоды и засухи пострадало 600 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Об этом на заседании в региональном парламенте 23 сентября сообщил министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов.

– С мая по август сложились все опасные метеоявления: почвенная, атмосферная засуха, суховей, – рассказал министр. – Мы выявили, что пострадало 600 тысяч гектаров земли, в том числе погибло 304 [тысячи], – рассказал министр.

Фазрахманов отметил, что температура воздуха прошедшим летом в среднем была на 4 градуса выше нормы, а количество осадков – в 2,5 раза меньше нормы.