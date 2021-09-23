На тушении склада в Башкирии обнаружен мертвый мужчина

фото: Госкомитет РБ по ЧС

На складе под башкирским городом Дюртюли вспыхнул пожар. Во время тушения спасатели обнаружили мертвого мужчину. Инцидент произошел минувшей ночью, 23 сентября, сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

По данным аварийного ведомства, огнем значительно был поврежден склад на площади в 150 квадратных метров. В причинах и обстоятельствах инцидента разбираются специалисты.

В МЧС республики пояснили, что тревожный вызов поступил на пульт диспетчера в 3:23. Сообщалось о пожаре в кирпичном здании по улице Промзона в селе Иванаево. Спасатели обнаружили только фрагменты тела погибшего – его личность пока не установлена.