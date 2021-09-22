Радий Хабиров предложил нового детского омбудсмена в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров представил Госсобранию-Курултаю республики новую кандидатуру на должность уполномоченного по правам ребенка. В пресс-служба парламента сообщили, что это Ольга Панчихина.

По словам председателя Курултая РБ Константина Толкачева, кандидатура будет рассмотрена 23 сентября на пленарном заседании. Спикер охарактеризовал Панчихину, как «автора многих социальных, благотворительных, образовательных проектов, глубоко понимает вопросы правозащитной деятельности», отметив, что ей можно доверить защиту прав детей.

Ранее Ольга Панчихина возглавляла Общественную палату. Предполагается, что она сменит на посту Милану Скоробогатову, которая по прошествии 11 лет работы омбудсменом стала депутатов Госсобрания.