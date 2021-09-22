Из-за роста числа больных в Уфе открыли еще один ковид-госпиталь

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Минздрав Башкирии сообщил, что сегодня, 22 сентября, развернуто отделение для больных коронавирусом в Уфе. По информации ведомства, в качестве базы выбрали больницу скорой помощи №22.

Решение об это было принято во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19 из-за роста числа заболевших. По той же причине приостановлена плановая диспансеризация и профилактическое осмотры в поликлиниках.

В Башкирии за последние сутки коронавирус выявили у 333 человек. Всего на территории региона зарегистрировано 63 852 случая инфицирования.