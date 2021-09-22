Видео: в Уфе иномарка на скорости залетела в яму на Комсомольской

фото: ГИБДД РБ

В Уфе иномарка угодила в яму на многострадальной улице Комсомольской, которую реконструируют уже два года. Видео ДТП попало в соцсети. На кадрах записи кажется, что водитель будто не замечает перед собой никаких препятствий, и заезжает в яму, едва ли сбавляя скорость.

«КП-Уфа» в городской ГИБДД рассказали, что у них данное происшествие проходит как «наезд на препятствие»:

– 21 сентября около 20:10 напротив дома №109 по улице Комсомольской […] водитель 1999 года рождения, управляя автомобилем марки «Renault», допустил наезд на препятствие. В результате ДТП пострадавших нет, транспортное средство получило механические повреждения, – сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Ранее «КП-Уфа» писала, что техническое открытие на очередном ремонтируемом участке Комсомольской было отложено из-за обнаружения под проезжей частью 27 высоковольтных кабелей.