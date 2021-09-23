В одном из городов Башкирии детей застали за «взрослым» занятием

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В Бирске детей застали за «взрослым» занятием. Местный житель заснял на камеру мобильного телефона, как группа мальчишек лет 10-12, собравшись за гаражами, курили электронные сигареты.

- В воскресенье, в 4 часа дня, толпа детишек прибежали и начали открывать какие-то коробки. Потом оказалось, что это вейпы. В общем, дымили все по очереди. Может, кто-то узнал своих детей – так примите какие-то меры, - обратился к родителям курящих школьников мужчина.

Некоторые комментаторы припомнили, что в происходящем нет ничего страшного – мол, вспомните себя, каждый в молодости пробовал закурить. Впрочем, большинство все же отрицательно отнеслось к проблеме курения молодежи и напомнило, что и обычные, и электронные сигареты также вредны не только для детей, но и для взрослых.