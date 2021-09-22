Инвестор вложит 250 млн рублей в производство кроватей и матрасов в Башкирии

Производство матрасов и кроватей с ортопедическим основанием и подъемным механизмом планируется запустить в башкирском городе Нефтекамске Фото: Иван Макеев

В башкирском городе Нефтекамске планируется запустить производство матрасов и кроватей с ортопедическим основанием и подъемным механизмом. Предприятие намерено открыть местная компания «Рестон», созданная в текущем году. Минэкономразвития республики зарегистрировало фирму резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Нефтекамск».

– Сейчас на ТОСЭР «Нефтекамск» зарегистрировано 14 резидентов с объемом инвестиций более 900 млн рублей и созданием около 1,1 тысячи рабочих мест. Новый инвестор — ООО «Рестон» — направит на реализацию проекта свыше 250 млн рублей, – рассказала замминистра экономического развития Башкирии Екатерина Кликунова.

Проект по производству матрасов и кроватей будет реализован до 2028 года. Новое предприятие даст республики 44 новых рабочих места.