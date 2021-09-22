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Общество22 сентября 2021 14:47

В Башкирии после трех дней умеренного тепла резко похолодает

Через республику пройдет атмосферный фронт - а вместе с ним и снег с дождем
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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В конце сентября в Башкирии резко похолодает

В конце сентября в Башкирии резко похолодает

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии ближайшие три дня будут умеренно теплыми, а затем наступит резкое похолодание. Об этом сообщили синоптики Башгидромета.

По прогнозам специалистов, с 23 по 26 сентября среднесуточная температура воздуха в республике составит +8,+10°: ночью +2,+8° (местами заморозки до -5°) и днем +11-17°.

– С 26 на 27 сентября ожидается прохождение холодного атмосферного фронта по территории Башкирии. Пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега, – предупредили синоптики.

После прохождения атмосферного фронта в Башкирии резко похолодает: ночью до -1,-6°, днем до +4,+9°. Средняя температура воздуха будет составлять +1,+6°.

В целом третья декада сентября в республике будет на 1-2° холоднее обычного (норма +8°).