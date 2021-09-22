Детская площадка в Уфе вошла в топ-10 худших по стране

фото: ОНФ РБ

Детская площадка напротив дома по улице Набережной реки Уфы, 51 в башкирской столице вошла в десятку худших по всей стране. Рейтинг составил Общероссийский народный Фронт.

фото: ОНФ РБ

– Детское оборудование старого образца, песка мало. Площадка заброшенная. На территории детской площадки лежат запчасти от трактора (скребки, ковш). Отсутствуют правила пользования, – перечислили недочеты детской площадки в общественной организации.

фото: ОНФ РБ

Помимо Уфы, худшие детские площадки были обнаружены в городах Воронеж, Архангельск, Камызяк, Пермь, Хабаровск, Чулым, Ак-Довурак, Якутск и поселок Колосистый.

Всего общественники из ОНФ в рамках акции «Безопасный двор» проверили 2,1 тысячи детских и спортивных площадок в 572 городах России.