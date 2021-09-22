В учреждениях культуры Башкирии ужесточат антиковидные ограничения

В Башкирию возвращаются антиковидные ограничения Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии на фоне напряженной ситуации с коронавирусом ужесточаются антиковидные ограничения в учреждениях культуры. Об этом сообщил региональный Минкульт.

С 27 сентября для посещения театров и концертных залов жителям должны будут иметь при себе QR код, подтверждающий вакцинацию против COVID-19, справку о перенесенной за последние 6 месяцев инфекции или медотвод к прививке против нее.

– Культурная жизнь на этом не останавливается. Театральные и концертные учреждения создают для зрителей новые спектакли, принимают крупные события. Ждём всех на представления и просим не забывать о справках и масках, - рассказала на профильном брифинге замминистра культуры Башкирии Наталья Лапшина.

По данным ведомства, на данный момент от коронавируса вакцинировались «более 80 процентов» работников культуры из государственных учреждений.

Напомним, сегодня Минобр РБ объявил о переводе школьников 12 районов республики на дистанционное обучение.