Житель Башкирии погиб из-за несчастного случая в тысяче километров от дома

Мужчина скончался от травм, полученных в результате падения с высоты

Житель Башкирии погиб во время строительства моста в нижегородском городе Навашин. Об этом сообщило местное издание «Про Город».

Инцидент произошел в десять часов утра 17 сентября. 54-летний мужчина участвовал в строительстве моста через реку Оку на скоростной трассе М12. В злополучный день он забрался на высоту семи метров, не удержался и упал. От полученных травм рабочий скончался на месте происшествия. Прибывшие медики констатировали его смерть.

Проверку по факту несчастного случая проводят следователи.Муж