Жительница Башкирии, застрявшая в Турции из-за обвинения в краже, поблагодарила Хабирова за поддержку

Фото: соцсети

Жительница Башкирии, которая вместе с семьей застряла в Турции из-за обвинения в краже чужого кошелька, поблагодарила Радия Хабирова за оказанную поддержку. Напомним, ранее мы писали, что глава республики, узнав, в какой непростой ситуации оказалась молодая мать, поручил оказать ей юридическую помощь и предоставить адвоката.

- Спасибо большое Радию Хабирову за поддержку. Намного спокойнее, когда есть поддержка с родины. В чужой стране находиться в таком уязвимом положении морально сложно. Большое спасибо за то, что не оставили своих, поддержали, - написала в своем Инстаграме Алия Камалеева.

Женщина добавила, что теперь у нее есть опытный адвокат, и теперь она уверена, что ей удастся доказать свою невиновность и, наконец, вернуться домой.

Напомним, Алия вместе с мужем и дочерью приехала на отдых в Турции, а незадолго до окончания отпуска в отеле ее обвинили в краже чужого кошелька. И хотя сама Алия пыталась доказать свою непричастность, суд не стал ее слушать. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде и надеется на помощь адвоката.