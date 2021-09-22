Молодые женщина и мужчина погибли при ДТП на ночной трассе в Башкирии

фото: ГИБДД РБ

В Учалинском районе Башкирии произошло ДТП, в котором погибли два человека – молодые мужчина и женщина. Они находились в легковушке, которая врезалась в грузовик. Авария случилась после полуночи на 137 километре трассы автодороги Белорецк-Учалы-Миасс. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщила региональная ГИБДД

– Столкнулись «Лада Гранта» под управлением 24-летней местной жительницы и встречный грузовик «Volvo Trucks», за рулём которого находился 49-летний житель Челябинской области, – передали в дорожной полиции.

От полученных в результате ДТП травм на месте происшествия скончалась девушка-водитель отечественной легковушки и ее 30-летний пассажир.