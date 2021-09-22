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Здоровье22 сентября 2021 10:47

Башкирия побила антирекорды по приросту зараженных и жертв COVID-19

За сутки коронавирус был выявлен у 333 человек, еще 18 пациентов скончались
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии продолжается рост заболевших и умерших от коронавируса

В Башкирии продолжается рост заболевших и умерших от коронавируса

В Башкирии за последние сутки коронавирус был выявлен у 333 человек – для республики это новый антирекорд по прирост зараженных. Всего на территории региона зарегистрировано 63 852 случая инфицирования, сообщил сегодня, 22 сентября, местный оперштаб.

Жертвами COVID-19 в Башкирии стали еще 18 пациентов – это так же максимальный показатель по суточному росту умерших от инфекции с начала пандемии. За все время коронавирус стал причиной смерти для 1 457 жителей республики.

Перенесли инфекцию в регионе 55 706 человек, 307 выздоровели за последние 24 часа.

Первым компонентом вакцины привились 1,25 млн жителей Башкирии, вторым – 1,14 млн.