На одном из автобусных маршрутов Уфы повысится стоимость проезда по «Алге»

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На автобусном маршруте №272 в Уфе с 14 октября повысится стоимость проезда по единой транспортной карте «Алга» – с 23 до 25 рублей. Такое решение принял частный перевозчик, машины которого ездят по данному рейсу. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщила городская администрация.

В мэрии подчеркнули, что размер оплаты проезда при расчете наличными и банковской картой останется без изменений.

Автобусы маршрута №272 курсируют между Телецентром и Уфимским ДОКом, проезжая проспект Октября и Черниковку.