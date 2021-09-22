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Общество22 сентября 2021 9:52

На одном из автобусных маршрутов Уфы повысится стоимость проезда по «Алге»

Такое решение принял частный перевозчик
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

На автобусном маршруте №272 в Уфе с 14 октября повысится стоимость проезда по единой транспортной карте «Алга» – с 23 до 25 рублей. Такое решение принял частный перевозчик, машины которого ездят по данному рейсу. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщила городская администрация.

В мэрии подчеркнули, что размер оплаты проезда при расчете наличными и банковской картой останется без изменений.

Автобусы маршрута №272 курсируют между Телецентром и Уфимским ДОКом, проезжая проспект Октября и Черниковку.