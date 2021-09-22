Минобр назвал 12 районов Башкирии, где школьников переводят на дистант

Школьники 5-8 и 10 классов из 12 районов Башкирии будут учиться из дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство образование Башкирии подтвердило введение дистанционного обучения для школьников 5-8 и 10 классов. В ведомстве отметили, что «удаленка» коснется не всей республики, а только 12 районов. Вот их перечень: Абзелиловский, Балтачевский, Белебеевский, Белорецкий, Бижбулякский, Буздякский, Бурзянский, Гафурийский, Чишминский, Мишкинский, Стерлибашевский, Янаульский районы.

Дистанционный режим обучения у школьников начнется 22-23 сентября и будет длиться 14 дней.

– В этот период для льготной категории детей будет организована выдача продуктовых наборов для учеников 5-8 классов и 10 классов, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием, в рамках выделенного финансирования, – передали в Минобре РБ.

Ведомство добавило, что решение о переводе детей на «удаленку» «с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в каждой школе» принимает местный оперштаб по борьбе с коронавирусом.