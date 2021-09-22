Башкирия из-за коронавируса переведет школьников на дистанционное обучение

По предварительной информации, школьники будут находиться на удаленке две недели Фото: Евгения ГУСЕВА

Власти Башкирии «в ближайшие дни» переведут учеников 5-8 и 10 классов школ на дистанционное обучение. Такое решение было принято в связи с обострением ситуации с коронавирусом, сообщил «Башинформ» со ссылкой на источник в региональном правительстве. Информагентство уточняет, что «удаленка» у школьников, предположительно, вводится на две недели.

На прошедшем вчера, 21 сентября, брифинге министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин заявил, что сейчас на карантине по COVID-19 находятся порядка двух тысяч детей. Минспорт тем временем ввел ограничение на посещение спортивных мероприятий в закрытых помещениях. На фоне роста числа инфицированных в республике также приостановлена плановая диспансеризация.