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Общество22 сентября 2021 8:33

Башкирия из-за коронавируса переведет школьников на дистанционное обучение

На «удаленку» планируется отправить учеников 5-8 и 10 классов
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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По предварительной информации, школьники будут находиться на удаленке две недели

По предварительной информации, школьники будут находиться на удаленке две недели

Фото: Евгения ГУСЕВА

Власти Башкирии «в ближайшие дни» переведут учеников 5-8 и 10 классов школ на дистанционное обучение. Такое решение было принято в связи с обострением ситуации с коронавирусом, сообщил «Башинформ» со ссылкой на источник в региональном правительстве. Информагентство уточняет, что «удаленка» у школьников, предположительно, вводится на две недели.

На прошедшем вчера, 21 сентября, брифинге министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин заявил, что сейчас на карантине по COVID-19 находятся порядка двух тысяч детей. Минспорт тем временем ввел ограничение на посещение спортивных мероприятий в закрытых помещениях. На фоне роста числа инфицированных в республике также приостановлена плановая диспансеризация.