В кабинете уфимской больницы произошел пожар

фото: МЧС РБ

В кабинете компьютерной томографии Демской больницы Уфы произошел пожар. Возгорание случилось минувшей ночью, 22 сентября, сообщает МЧС республики.

– В 01:05 в […] поступило сообщение о том, что на улице Правды, 19, в городской клинической больнице № 3, произошло возгорание в кабинете компьютерной томографии в отдельно стоящем одноэтажном здании, – передали в аварийном ведомстве.

На место происшествия были высланы силы и средства Уфимского пожарно-спасательного гарнизона. По прибытии сотрудники МЧС обнаружили горение в помещении серверной. Площадь пожара составила 18 кв. м. Он был ликвидирован в 1:18.

В МЧС добавили, что в здании, где случилось возгорание, людей не было. В причинах и пожарах разбирается дознаватель и эксперт пожарной лаборатории.