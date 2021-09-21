В Башкирию на три дня придет бабье лето: потеплеет уже в среду

В эти три дня можно насладиться прогулками по осеннему лесу или городу. Фото: Алия Харунова

Сентябрь все же решил порадовать жителей Башкирии теплой погодой. Теперь можно с уверенностью сказать, что завтра, 22 сентября, в регион придет бабье лето. Однако надолго оно не задержится – теплая погода продержится всего три дня, а максимальная температура воздуха составит +18 градусов.

22 сентября в Башкирии столбики термометра ночью покажут +1, +6 градусов. А вот днем воздух прогреется до +12, +17 градусов. В Уфе же потеплеет до +18, осадков не ожидается.

Такой характер погоды сохранится и в четверг, правда, в некоторых районах возможны заморозки – до -5 градусов. По-летнему тепло будет в пятницу, 24 сентября, максимальная температура воздуха по Башкирии ожидается +18 градусов, а в Уфе и вовсе +19.

В эти три дня можно насладиться прогулками по осеннему лесу или городу. Начиная с субботы, 25 сентября, в регион придут дожди и прохладная погода.