«Мы сидели там 6 часов без воды и еды»: заболевшие коронавирусом пожаловались на условия в поликлинике Радию Хабирову

Эльмира с ужасом представляет, что ей придется пережить эту очередь снова.

Жительница Стерлитамака Эльмира Юсупова возмущена ситуацией, которая произошла с ней накануне в одной из поликлиник города. О вопиющем случае, как их закрыли в маленьком помещении без еды и воды, она написала в комментариях на странице Радия Хабирова. Женщина надеется, что ее обращение не оставят без внимания.

Эльмира рассказала, что с температурой 39, головной болью и одышкой – признаками коронавируса, она обратилась в поликлинику по месту жительства. В медучреждении Юсупову вместе с другими больными направили в отдельный бокс.

- Бокс около 20 квадратных метров, и в этом помещении находилось около 50 человек, все были с признаками заболевания. Врач принимает с 8:00, я пришла ровно к 8:00, но к врачу удалось попасть только в 15:00! 6 часов мы сидели там с температурой без воды и еды. При входе не было даже антисептиков. 6 часов просидев, я получила направление на мазок, который придется теперь сдавать завтра, - пожаловалась женщина.

Эльмира с ужасом представляет, что ей придется пережить эту очередь снова.

Женщине оперативно ответил сотрудник Минздрава Башкирии Тагир Гизатуллин, который отметил, что сообщение принято и будет рассмотрено.

«КП-Уфа» обратилась в Минздрав за объяснением, но комментариев от пресс-службы по данному факту пока получить не удалось. Как только он появится, мы обязательно опубликуем.