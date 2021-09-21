По факту пропажи Фариды Нигматуллиной в Башкирии возбудили уголовное дело

Если вам известно о местонахождении женщины или вы обладаете какой-либо информацией касаемо пропажи Фариды, просьба обратиться по телефону доверия в следственное управление РБ – 8 (347)251-62-51.

В Башкирии разыскивают без вести пропавшую 57-летнюю Фариду Нигматуллину, которая пропала в городе Агидель. Как рассказали в следственном комитете, женщина вышла из дома 2 июля 2021 года по улице Академика Курчатова и обратно не вернулась. С этого момента ее никто не видел. По факту исчезновения правоохранители возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Приметы: Рост 150 см, среднего телосложения, волосы темно-рыжие, короткие, глаза карие.

Была одета в черную футболку, черные бриджи, черные сандалии.

Если вам известно о местонахождении женщины или вы обладаете какой-либо информацией касаемо пропажи Фариды, просьба обратиться по телефону доверия в следственное управление РБ – 8 (347)251-62-51.