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Здоровье21 сентября 2021 20:50

Минздрав Башкирии назвал районы-аутсайдеры по темпам вакцинации от COVID-19

В этих муниципалитетах, по словам главы ведомства Максима Забелина, «выражена большая заболеваемость» коронавирусом
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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В "красную зону" по вакцинации попали три района и один город Башкирии

В "красную зону" по вакцинации попали три района и один город Башкирии

Фото: Иван МАКЕЕВ

Самые низкие темпы вакцинации от COVID-19 по Башкирии наблюдаются в Белорецком, Иглинском и Баймакском районах, а также в городе Октябрьском. Об этом на профильном брифинге 21 сентября сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

– Есть ряд районов, где у нас выражена большая заболеваемость – там же есть отставание по темпам вакцинации. Имеется такая причинно-следственная связь. В первую очередь это Белорецкий район. В эту же, можно сказать, «красную зону» у нас попали Иглинский, Баймакский районы и город Октябрьский, где чуть больше 30% населения привито от коронавируса, – рассказал глава Минздрава.

Чиновник также отметил общий спад темпов вакцинации – по его словам это касается как России в целом, так и республики в частности.