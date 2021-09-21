Минздрав Башкирии назвал районы-аутсайдеры по темпам вакцинации от COVID-19

В "красную зону" по вакцинации попали три района и один город Башкирии Фото: Иван МАКЕЕВ

Самые низкие темпы вакцинации от COVID-19 по Башкирии наблюдаются в Белорецком, Иглинском и Баймакском районах, а также в городе Октябрьском. Об этом на профильном брифинге 21 сентября сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

– Есть ряд районов, где у нас выражена большая заболеваемость – там же есть отставание по темпам вакцинации. Имеется такая причинно-следственная связь. В первую очередь это Белорецкий район. В эту же, можно сказать, «красную зону» у нас попали Иглинский, Баймакский районы и город Октябрьский, где чуть больше 30% населения привито от коронавируса, – рассказал глава Минздрава.

Чиновник также отметил общий спад темпов вакцинации – по его словам это касается как России в целом, так и республики в частности.