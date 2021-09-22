Сегодня в Уфе заработал колл-центр по приему жалоб на отопление

Уфимцы могут оставить жалобу на отопление по номеру 277-09-11 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 22 сентября, в Уфе заработал колл-центр городского оперштаба по контролю за ситуацией с отоплением, уборкой снега и другим вопросам зимы. Горожане могут оставлять свои жалобы по номеру 277-09-11. Завтра, 23 сентября, обращения жителей начнет принимать и сайт мэрии – на нем появится соответствующая форма.

Напомним, накануне стало известно, что власти башкирской столицы до сих пор не определились с датой подачи отопления. По словам вице-мэра Марата Гайфуллина, «все зависит от прогноза и от фактической погоды». По закону тепло в жилых домах запускается только после того как среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней подряд будет держаться ниже 8 градусов.