Хабиров поставил цели и задачи перед своим новым советником

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Глава Башкирии Радий Хабиров утвердил положение о советнике по вопросам защиты прав потребителей. В указе, опубликованном 21 сентября, определены цели и задачи, которыми будет заниматься новый госслужащий.

Из документа следует, что уполномоченный по правам потребителей будет исполнять «представительские и экспертные функции». Основными целями чиновника являются «участие в защите прав потребителей, повышение уровня защищенности от товаров и услуг ненадлежащего качества и участие в работе по повышению правовой и финансовой грамотности».

– Основными задачами уполномоченного являются обеспечение эффективной и доступной защиты прав потребителей и соблюдение прав потребителей на приобретение качественных товаров и услуг, – прописано в указе.

Потребительский омбудсмен может вносить предложения в местные органы власти, создавать рабочие группы для рассмотрения вопросов по защите прав потребителей, контролировать качество и безопасность товаров и услуг по жалобам населения.

Напомним, уполномоченный по правам потребителей появился в Башкирии в 2021 году. Эту должность занял 57-летний Валерий Самохин. В прошлом он писатель-фантаст, а сейчас – эксперт потребительского рынка и член комиссии по борьбе с коррупцией при региональном совете по правам человека.