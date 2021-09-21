COVID-19 в Башкирии на 21 сентября: 319 человек заразились, 16 – скончались

На госпитализации с коронавирусом в Башкирии находятся 634 пациента Фото: Олег УКЛАДОВ

В Башкирии от коронавируса за последние сутки скончались еще 16 человек. Общее число жертв инфекции увеличилось до 1 439. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщил региональный оперштаб.

За день COVID-19 был выявлен у 319 жителей республики. С начала пандемии на территории региона зарегистрировано 63 519 случаев инфицирования. Переболели коронавирусом 55 399 человек, 367 из них выздоровели за последние 24 часа.

Прямо сейчас носителями инфекции в Башкирии числятся 6 745 граждан: 6 681 зараженный лечится дома, 634 лежат в ковид-госпиталях (40 в тяжелом состоянии, 11 подключены к ИВЛ).

Первым компонентом вакцины привились 1,25 млн человек, вторым – 1,14 млн.