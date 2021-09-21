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Общество21 сентября 2021 15:31

В Башкирии на 18-летнего жителя завели уголовное дело о реабилитации нацизма

Он предложил разместить на сайте «Бессмертного полка» фото германского фельдмаршала
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Сейчас с 18-летним подозреваемым работают следователи

Сейчас с 18-летним подозреваемым работают следователи

Следственный комитет возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма против 18-летнего жителя башкирского города Туймазы.

По версии правоохранителей, молодой человек разместил на сайте «Банка Памяти» фотографию германского фельдмаршала Пауля Людвига Эвальда фон Клейста, осужденного Верховным судом СССР как нацистский преступник. Обвиняемый таким образом предложил опубликовать снимок фельдмаршала в День Победы на сайте «Бессмертный полка онлайн», где размещаются фотографии ветеранов и героев Великой Отечественной войны.

– Действия подозреваемого были направлены на формирование в обществе пренебрежительного отношения ко дню воинской славы России и негативного отношения к участникам Великой Отечественной войны, – передали в СК РБ.

Преступление было выявлено оперативниками ФСБ Башкирии. Сейчас с подозреваемым работают следователи.