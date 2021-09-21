В Башкирии из-за коронавируса введено ограничение на участие зрителей в спортивных соревнованиях

Власти Башкирии ввели ограничение на участие зрителей в спортивных мероприятиях, которые проходят в закрытых помещениях Фото: Михаил ДЕНИСОВ

Министерство спорта Башкирии после консультации с региональным Роспотребнадзором ввело ограничение на участие зрителей в спортивных мероприятиях, которые проходят в закрытых помещениях. Мера, принятая на фоне обострения ситуации с коронавирусом, будет действовать как минимум до 1 ноября текущего года, сообщило ведомство сегодня, 21 сентября.

– Рекомендации будут направлены нами в наши подведомственные организации, федерации по видам спорта, профессиональные спортивные организации и Администрации муниципальных районов и городских округов Башкирии, – добавили в Минспорта.

В министерстве отметили, что ограничение пока не касается посещения официальных матчей по футболу, хоккею и волейболу. Вопрос по участию зрителей на этих играх будет прорабатываться отдельно «с учетом максимально жестких санитарно-эпидемиологических требований».