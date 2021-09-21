В Уфе случайно засняли женщину, которая за день дважды проголосовала на разных участках

фото: Владимир Ковальчук

В Уфе на камеру засняли женщину, которая на выборах дважды за день проголосовала на разных избирательных участках. Снимки в своем фейсбуке опубликовал фотограф Владимир Ковальчук.

На обоих фотоженщина в светло-бежевом пальто опускает в урну избирательный бюллетень. По словам Ковальчука, она делает это на двух разных участках: №391 (проспект Октября, 33 – Уфимская детская филармония) и №377 (проспект Октября, 23/4 – Гимназия №115).

фото: Владимир Ковальчук

– Ощущения дежавю с явкой и с выборами вообще не покидает меня и этот фотофакт лишнее тому подтверждение. Два фото одной женщины, в один день голосующая на разных УИКах, попавшая под объектив моей камеры. Сам бы не поверил, но это факт, – написал фотограф.

Владимир Ковальчук добавил, что монтаж на фотографиях «исключен».

Напомним, по данным ЦИК Башкирии явка на трехдневных выборах в Госдуму в республике превысила 72%.