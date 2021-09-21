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Недвижимость21 сентября 2021 12:23

«Мы не предсказатели»: власти Уфы не определились с датой подачи отопления в домах

Чиновники опираются на прогноз погоды
Павел КРАЙНОВПавел КРАЙНОВ
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Отопительный сезон стартовал не во всех многоэтажках Уфы

Отопительный сезон стартовал не во всех многоэтажках Уфы

Сегодня, 21 сентября, в уфимской мэрии прошла пресс-конференция, посвященная подготовке города к отопительному сезону 2021/2022. Городские власти и представители МинЖКХ Башкирии доложили о том, что для подачи тепла в дома все готово, а в некоторых многоэтажках по всей республике уже горячие батареи.

По данным министерства жилищно-коммунального хозяйства республики, на сегодняшний день тепло подали в 45% «объектов, подключенных к теплоснабжению». Ранее, на оперативном совещании в республиканском Кабмине, глава Башкирии Радий Хабиров предложил перенести дату подключения тех домов, где еще не успели включить батареи. Так как в ближайшие дни в регионе ожидается потепление. Напомним, по закону отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха достигает 8 градусов Цельсия и ниже пять дней подряд.

В этой связи в администрации Уфы решили не торопиться с подачей отопления – распоряжение о подаче тепла в дома уфимцев пока не подписано.

- По данным Гидрометцентра сегодня третий день, когда среднесуточная температура ниже +8 градусов Цельсия, - подчеркнул вице-мэр Уфы Марат Гайфуллин. – Все зависит от прогноза и от фактической погоды. Пока, естественно, дата (подключения отопления в домах – Ред.) не определена. Закон предполагает, что эта дата определяется исходя из температуры, но мы – не предсказатели.