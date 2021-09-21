Башкирия должна вакцинировать от коронавируса почти 2,5 млн человек

Первым компонентом вакцины в республике пока привились 1,25 млн человек

Башкирия должна привить от коронавируса 2,48 млн человек, «чтобы приостановить дальнейший прост заболеваний». Об этом 20 сентября на местном оперштабе по борьбе с COVID-19 сообщил глава республики Радий Хабиров.

По состоянию на 21 сентября первый компонент вакцины против инфекции получили 1,25 млн жителей региона, второй – 1,14 млн. За все время в Башкирию поступило более 1,65 млн доз прививки.

Министр здравоохранения республики Максим Забелин отмечает, что по темпам вакцинации отстает «ряд муниципалитетов на юге и западе, а также в Зауралье».

Напомним, на том же заседании оперштаба министр образования Башкирии озвучил процент педагогов, привившихся против коронавируса.