Уфа установила рекорд по минимальной температуре воздуха

В среднем по республике температура воздуха снижалась до -8 градусов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Минувшая ночь 21 сентября в Уфе оказалась самой холодной за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщил Башгидромет.

По данным специалистов, на аэрологической станции Уфа-Дема был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха – измерительные приборы показали -2,3°. Предыдущий рекорд по холоду держался 29 лет: 21 сентября 1992 столбики термометров упали до -2,2°.

В Башгидромете добавили, что в среднем по республике температура воздуха понижалась аж до -8°.

Напомним, за прошедшее лето Уфа установила сразу 11 температурных рекордов по аномальной жаре.