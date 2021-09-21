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Общество21 сентября 2021 9:56

Жителям Башкирии без теплосчетчиков придется оплачивать отопление за месяц, даже если оно работало неделю

Об этом сообщил замминистра ЖКХ республики
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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В Уфе порядка 1000 многоквартирных домов не имеют теплосчетчиков

В Уфе порядка 1000 многоквартирных домов не имеют теплосчетчиков

Фото: Александр ГЛУЗ

Жителям многоквартирных домов в Башкирии при отсутствии общедомового прибора учета тепла придется оплачивать отопление за весь месяц, даже если оно будет работать всего неделю. Об этом на пресс-конференции в уфимской мэрии 21 сентября рассказал замминистра ЖКХ республики Марат Шангареев.

– У нас отопительный сезон длится восемь месяцев, так как мы перешли на оплату по факту. За каждый месяц плата за отопление начисляется равномерно, по тарифу, – сообщил чиновник.

По словам вице-мэра Марата Гайфуллина, в Уфе есть порядка 1000-1200 жилых многоквартирных домов, где не установлены теплосчетчики. На оперативном совещании в администрации города он отмечал, что с 19 сентября в башкирской столице началась подача отопления в дома – теплом пока обеспечены 400 жилых объектов, обогрев социальных учреждений начался 16 сентября.