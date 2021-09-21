Сергей Греков вернулся на пост мэра Уфы

фото: ufacity.info

Сергей Греков вернулся на пост главы администрации Уфы после своего отпуска. Больше месяца его заменял Марат Гайфуллин – вице-мэр по вопросам благоустройства, ЖКХ и транспорта. Во время оперативного совещания, которое прошло сегодня, 21 сентября, Греков поблагодарил своего зама за работу.

– Прежде всего я хотел поблагодарить Марата Раитовича Гайфуллина, который в течение месяца заменял меня на моем посту. Он справился со своей работой. Спасибо вам, Марат Раитович, – сказал сити-менеджер.

Напомним, Греков уходил в отпуск из-за выборов в депутаты Горсовета. Он числился в общем списке от партии «Единая Россия». Закон о выборах не позволял ему исполнять свои должностные обязанности.