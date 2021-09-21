Жена заключенного заявила, что ее супруг покинул уфимскую колонию не по собственной воле

Фото: УФСИН по Башкирии

Супруга заключенного заявила, что ее муж, Сергей Камардин, покинул уфимскую колонию-поселение не по собственной воле. Надежда Ш. рассказала, что в побеге не было никакого смысла, поскольку Сергея совсем скоро должны были досрочно освободить.

Надежда рассказала «КП-Уфа», что адвокат Камардина уже подготовил все необходимые документы для подачи ходатайства на УДО. По словам женщины, были все основания полагать, что ее муж совсем скоро окажется на свободе. За два месяца пребывания в колонии-поселении он заслужил два поощрения, а за два года заключения «у него были исключительно положительные характеристики и психологические заключения».

– Никогда не боялся работы, выполнял все указания сотрудников. И он знал, что дома его ждет любящая семья, дети, хорошее жилье и работа. Я уверена, что ни при каких обстоятельствах муж не покинул бы территорию по собственной воле, ситуация была явно кем-то спровоцирована, – считает Надежда.

Напомним, на прошлой неделе УФСИН по Башкирии сообщило, что 15 сентября 29-летний уроженец Караидельского района (поселок Магинск) Сергей Чирков и 27-летний уроженец Мелеуза Сергей Камардин самовольно покинули участок колонии-поселения при уфимском исправительном учреждении №9.