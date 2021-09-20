84% учителей Башкирии привились от COVID-19

В республике также растет заболеваемость ОРВИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии привились от коронавируса 84% учителей. Об этом заявил сегодня на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории республики министр образования региона Айбулат Хажин.

– В целом по республике прививку сделали около 84 процентов школьных педагогов. Вместе с тем в целом ряде муниципалитетов показатели колеблются от 50 до 100 процентов. Поэтому пока трудно говорить о максимальной защищённости учителей. Рост заболеваний ОРВИ среди учащихся нас также настораживает, – заявил Хажин.

Напомним, в Башкирии эпидемиологический порог по ОРВИ превышен на 106%. Сегодня на оперативном совещании в правительстве республике об этом сообщила глава Роспотребнадзора республики Анна Казак.