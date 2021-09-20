Эпидемиологический порог по ОРВИ в Башкирии превышен на 106%

В Башкирии растет заболеваемости ОРВИ Фото: Мария ЛЕНЦ

В Башкирии эпидемиологический порог по острым респираторным вирусным инфекциям превышен на 106%. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 20 сентября сообщила глава Роспотребнадзора республики Анна Казак.

– У нас естественный осенний эпидемиологический подъем по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Это вызывает опасения: эпидпорог у нас превышен на 106%, по сравнению с прошлой неделей – на 28%, – отчиталась главный санитарный врач Башкирии.

Казак напомнила о необходимости активизировать работу по вакцинации населения против сезонного гриппа. Пока от этого заболевания привито только 10,2% жителей республики (должно быть минимум 60%). Всего вакцинировать в Башкирии планируется 2,4 млн человек: 493 тыс. детей, 1,9 млн взрослых и не менее семи тысяч беременных.

Отметим, что на том же оперативном совещании Анна Казак спрогнозировала наступление четвертой волны коронавируса в Башкирии.