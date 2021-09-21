В Уфе до конца октября перекроют проезд по бульвару Хадии Давлетшиной

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В Уфе с 23 сентября до 29 октября текущего года будет перекрыт проезд машин по участку бульвара Хадии Давлетшиной. Речь идет об отрезке между улицами Комсомольская и Заводская, его протяженность составляет порядка 270 метров.

Ограничение движения транспорта по бульвару вводится в связи с капитальным ремонтом дорожного полотна, передали в администрации города сегодня, 20 сентября.

Мэрия призвала уфимцев с пониманием отнестись к ограничению и рекомендовала заранее планировать маршрут во время поездок.