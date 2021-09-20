В 2021 году Башкирия потратила Восточный выезд из Уфы более 10 млрд рублей

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На строительство Восточного выезда из Уфы в 2021 году было потрачено уже 10 млрд рублей. Больше половины этих денег – 5,9 млрд рублей – предоставил федеральный бюджет. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 20 сентября сообщил министр транспорта республики Александр Булушев.

По словам чиновника, сейчас на масштабной стройке работают 2,4 тысячи человек и 160 единиц техники. До конца 2021 года рабочие сделают сквозной проезд строительной техники от проспекта Салавата Юлаева до правого берега реки Уфы. Глава Башкирии Радий Хабиров после доклада министра отметил, что при стабильном финансировании Восточный выезд будет открыт в конце 2023-начале 2024 года.

Напомним, Восточный выезд из Уфы – самый крупный инфраструктурный проект в истории Башкирии. Он предусматривает строительство тоннеля (1,2 км), моста через реку Уфу с эстакадой (2,7 км) и скоростной автодороги с выходом на трассу М-5 (10 км). Новый выезд позволит соединить центральную часть города и федеральную магистраль.