В квартире жилого дома в Стерлитамаке обнаружены трупы двоих мужчин

Тела погибших были обнаружены после вскрытия двери квартиры

В одной из квартир жилого дома по улице Дружбы в башкирском городе Стерлитамаке были обнаружены трупы двоих мужчин. Одному погибшему 42 года, другому – 22. Тела нашли при вскрытии двери квартиры, сообщает региональное МЧС.

– Установлено, что газовое оборудование исправно, утечки газа не обнаружено. Предположительно, в квартире была включена горелка в духовом шкафу для обогрева помещения, – передали в аварийном ведомстве.

Сейчас по факту обнаружения трупов проверку проводит Следственный комитет. Сотрудники правоохранительного ведомства выяснят причины и обстоятельства происшествия.