Хабиров заявил, что у него снизился показатель антител к коронавирусу Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров сделал четвертую прививку от COVID-19. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

По словам руководителя региона, последние результаты исследований показали, что наличие антител у него в организме оказалось «в два раза меньше того порога, который дает гарантию», что он не заболеет.

– Болеть я не хочу, да и нет на это времени. Поэтому я снова вакцинировался. С учётом, что это уже четвёртый укол (а до этого было три «Спутник V»), сейчас использовал вакцину «Спутник Лайт», – поделился Хабиров.

Напомним, предыдущую процедуру вакцинации глава республики прошел не так давно – предположительно, в июне.

По состоянию на 20 сентября, первым компонентом вакцины от коронавируса в Башкирии привились 1,25 млн человек, вторым – 1,13 млн.