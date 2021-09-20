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Общество20 сентября 2021 15:15

В Уфе прекращены поиски пропавшей без вести 17-летней девушки

О ней ничего не было известно два дня
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: "ЛизаАлерт"

фото: "ЛизаАлерт"

В Уфе завершились поиски без вести пропавшей Манижи А.. По данным волонтеров, девушка найдена живой и здоровой.

Ранее "КП-Уфа" писала, что 18 сентября юная горожанка ушла из дома, но обратно так и не вернулась. Ее близкие обратились в полицию и в поисковую организацию "Лиза Алерт". Сегодня, 20 сентября, волонтеры заявили о начале поисков, которые в конечном итоге завершились благополучно.

Тем временем поиски другого жителя башкирской столицы - 65-летнего Арарата Арзуманяна - завершились трагедией: исчезнувший накануне мужчина был найден мертвым.