От коронавируса в Башкирии скончались еще 17 человек

45 ковид-положительных пациентов в Башкирии находятся в тяжелом состоянии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии за прошедшие сутки от коронавируса скончались еще 17 человек. С начала пандемии жертвами инфекции в регионе стали 1 423 жителя. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщил региональный оперштаб.

Ранее «КП-Уфа» писала, что общее число случаев COVID-19 в Башкирии увеличилось на 320 и составляет уже 63,2 тысячи. Выздоровели за последние 24 часа 110 человек, всего инфекцией переболели чуть больше 55 тысяч граждан республики.

Сейчас носителями коронавируса в регионе числятся 6 745 человек: 6 074 лечатся дома, 671 в ковид-госпиталях (45 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 11 подключены к аппаратам ИВЛ).