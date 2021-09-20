Форвард ФК «Уфа» Агаларов вызван в сборную России

За "Уфу" в этом сезоне Агаларов успел наколотить 8 голов

Форвард футбольного клуба «Уфа» Гамид Агаларов вошел в расширенный состав сборной России на октябрьские отборочные матчи Чемпионата мира 2022. Игрок может сыграть против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября). Помимо Агаларова, в линии нападения заявлены Федор Смолов, Константин Тюкавин, Антон Заболотный и Артем Дзюба. Состав был опубликован сегодня, 20 сентября, на сайте национальной команды.

Агаларов после восьми туров Российской премьер-лиги является лучшим ее бомбардиром. 21-летний нападающий успел наколотить за «Уфу» восемь голов. Вторую строчку в таблице голеадоров делят Федор Смолов («Локомотив») и Денис Глушаков («Химки») – они забили по шесть мячей.

3 сентября Агаларов дебютировал за молодежную сборную России в матче против Испании. Гамид отметился голом уже на 10-й минуте, однако по итогам встречи россияне уступили с разгромным счетом 4-1.