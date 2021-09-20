Сотрудника уфимского вуза задержали в рабочем кабинете за получение взятки в 7,3 млн рублей

фото: МВД РБ

В Уфе 40-летнего сотрудника одного из университетов обвинили в получении взятки в размере 7,3 млн рублей. Заместителя главного инженера вуза в его собственном кабинете задержали полицейские. Об этом сообщили в МВД и Следственном комитете республики.

Заявление о вымогательстве взятки на сотрудника университета написал директор строительной фирмы. Он рассказал, что его компания заключила с университетом несколько договоров на капительный ремонт корпусов и зданий. Общая сумма контрактов составила порядка 44 млн рублей.

К директору стройфирмы после заключения договоров обратился заместитель главного инженера учебного заведения. Он потребовал 7,3 млн рублей, взамен обещая посодействовать в подписании актов выполненных подрядчиком работ. В случае отказа обвиняемый пригрозил расторжением договоров.

– В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК МВД по РБ на парковке около торгово-развлекательного комплекса на проспекте Октября при передаче около 1 миллиона рублей был задержан посредник в получении взятки. В дальнейшем эти деньги он должен был передать своему знакомому – работнику вуза, который вскоре был задержан в своем рабочем кабинете, – передали в МВД РБ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Обвиняемый не признал вину в преступлении. Суд заключил его под стражу.