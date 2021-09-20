В Стерлитамаке вернули к работе ковид-госпиталь на базе больницы

фото: больница №2 города Стерлитамака

В башкирском городе Стерлитамаке из-за роста числа заболевших коронавирусом возобновил работу ковид-госпиталь на базе больницы №2. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба медучреждения.

– Информацию о состоянии родственников можно узнать по телефону 8(3473) 30-12-95, – пояснили в лечебнице. – Пожелаем скорейшего выздоровления пациентам, коллегам спокойной работы.

Ковид-госпиталь на базе стерлитамакской больницы №2 был закрыт в начале 2021 года – после того как в городе за 50 дней был построен инфекционный центр с коронавирусным профилем.