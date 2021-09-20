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Происшествия20 сентября 2021 12:54

Поиски пропавшего в Уфе Арарата Арзуманяна завершились трагедией

Волонтеры сообщили, что мужчину обнаружили мертвым
Яна БАЗЕКИНАЯна БАЗЕКИНА
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Фото: "Лиза Алерт"

Фото: "Лиза Алерт"

В Уфе печально завершились поиски 65-летнего Арарата Арзуманяна – мужчину нашли мертвым. Уфимец пропал накануне, когда вышел из дома в Затоне и не вернулся обратно. Родные немедленно забили тревогу, поскольку Арарат Арзуманян нуждался в медицинской помощи и в любой момент мог почувствовать себя плохо, поэтому обратились за помощью к волонтерам и в полицию. Однако самые страшные опасения близких сбылись: уже утром следующего дня волонтеры спасательно-поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили, что мужчина погиб. Где и при каких обстоятельствах было найдено тело, а также что стало причиной смерти – поисковики не стали распространяться по этическим причинам.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким погибшего Арарата Арзуманяна.